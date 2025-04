Lendário Montreux Jazz Festival terá Seu Jorge, Anavitória e Neil Young

Já o Casino Stage, mais intimista e com vibe acústica, aposta em encontros refinados e vozes emocionantes. A música brasileira marca presença com Anavitória e Seu Jorge, dividindo a noite do dia 5 de julho. Também se apresentam artistas como James Blake (em versão solo piano), Jorja Smith, Beth Gibbons, Max Richter, Jorge Drexler, Natalia Lafourcade e Leon Bridges.

A dupla Anavitória é uma das principais atrações do Festivalzinho, que acontece no sábado, em São Paulo Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Confira a programação completa:

Lake Stage

04/07 - Chaka Khan & Friends / Chaka Khan (50 anos de carreira)

05/07 - Trueno / J Balvin

06/07 - Neil Young and The Chrome Hearts

07/07 - Royel Otis / Noah Kahan

08/07 - London Grammar / RÜFÜS DU SOL

09/07 - Jade / RAYE

10/07 - Celeste / Lionel Richie

11/07 - Diana Ross

12/07 - Yseult / Laylow

13/07 - Jamie xx / FKA Twigs

14/07 - Bloc Party / Pulp

15/07 - Benson Boone / Sam Fender

16/07 - The Kenny Wayne Shepherd Band (c/ Bobby Rush) / Joe Bonamassa

17/07 - Hermanos Gutiérrez / The Black Keys

18/07 - Santana

19/07 - Sigrid / Alanis Morissette

Casino Stage