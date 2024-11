Juntas Festival une talks inspiradoras e shows com mulheres poderosas

Nesta sexta-feira (15), o Juntas Festival agitou o Parque Villa Lobos, em São Paulo, com uma programação intensa que combinou conversas inspiradoras sobre carreira, autocuidado, maternidade e beleza com apresentações musicais marcantes. Promovido pela L'Oréal, o evento celebrou o poder feminino em todas as suas formas, encerrando o dia com shows emocionantes.

A cantora e apresentadora Larissa Luz, responsável pela cobertura do evento, destacou a força das performances de Assucena, Pitty, Mari Froes. "Foi emocionante ver tantas mulheres incríveis ocupando o palco e trazendo mensagens tão impactantes", afirmou.

Beleza como um ato de empoderamento

Um dos destaques do festival foi o talk mediado pela jornalista Érica Imenes, promovido por L'Oréal e La Roche-Posay. Intitulado "o poder transformador da beleza e do autocuidado", o debate explorou como esses conceitos vão além da estética, ajudando as mulheres a fortalecer suas identidades e superar barreiras sociais.