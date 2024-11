O Teatro Mágico anuncia retorno em turnê com Móveis Coloniais de Acaju

O Teatro Mágico teve várias formações em 20 anos, mas o público sempre demonstra carinho por alguns artistas como o Thiago do Espírito Santo, Gabriela Veiga, Mateus Bonassa (Toicinho), Roberval Tosta. Infelizmente, não daria para chamar todos que passaram pela trupe. São mais de 55 pessoas. Fernando Anitelli

Em vídeo, veja abaixo o anúncio da turnê!

"O violinista Galdino está de volta, após 10 anos de um desentendimento com o meu irmão, por exemplo. Então, as conversas para realizar o reencontro com 22 artistas tiveram perdão, lágrimas e muita alegria de reviver a trupe", explica Gustavo.

Os irmãos comentaram os diferentes rumos que os integrantes tiveram durante a pausa. "O trapezista Roberval se tornou enfermeiro e era um dos guerreiros com máscara que estavam na linha de frente durante a pandemia da Covid-19", conta Fernando.

Em maio deste ano, Fernando lançou o álbum "Histórias para Cantar", resgatando clássicos da banda em formato voz e violão com participações de Ana Cañas, Ellen Oléria, Jota.Pê e Martins