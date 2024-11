Anitta sobre carreira internacional: 'Quanto mais vou, mais quero voltar'

Engraçado que, quando a Anitta vai lá e consegue uma validação internacional, quando eu vou lá e consigo uma conquista internacional, ela volta e olha pro funk, eu volto e olho pros povos indígenas. Tem uma questão de lembrar de onde a gente vem e valorizar mais isso. Alok

Anitta também diz que está começando a olhar mais para o público nacional e menos para uma carreira internacional. "Quanto mais eu vou lá pra fora, mais eu tenho vontade de voltar e ficar no Brasil, fazer a minha carreira no Brasil, mudar meu propósito. [...] Nós dois, quando alcançamos o sucesso internacional, a gente falou: 'Caramba, não é isso'", disse Anitta.

Para ter sucesso internacional, a gente tem que estar longe da família, longe do país que a gente ama, da nossa comida, das nossas celebrações, da nossa cultura, dos nossos costumes. Essas coisas me preenchem muito mais do que o público no mundo inteiro. Anitta

Ela também afirma que tem privilegiado a própria satisfação com a arte em vez do sucesso comercial. "Eu vou lançar um EP de Carnaval, e nele tem as músicas que a galera vai curtir, com certeza, e tem meus experimentais, que é o que eu curto cantar no show."

Anitta aproveitou e rebateu as críticas à música "MC Cabral", que cantou pela primeira vez no Rock the Mountain. "Tem gente que falou que é legal, tem gente que falou que é uma bosta. Eu não tô nem aí se falaram que é uma bosta, se falaram que é legal. Eu acho divertidíssima, eu adoro cantar no show, eu me jogo."