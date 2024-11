Linkin Park faz em São Paulo um dos shows mais esperados do ano

Esta é apenas uma parte da newsletter Shows e Festivais. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por e-mail toda quarta-feira.

Destaque da semana

A volta do Linkin Park à ativa e o agendamento de dois shows no Brasil marcaram também o retorno da euforia com shows internacionais no país. As duas apresentações da banda, sexta e sábado, no Allianz Parque, em São Paulo, tiveram os ingressos quase esgotados rapidamente.

Até o fechamento desta newsletter, restavam apenas ingressos inteira e meia de idoso para a pista premium do show de sexta (15). Para a apresentação de sábado (16), não havia mais disponibilidade em nenhum setor.