Do luto ao samba: Nana Batista canta sobre favela e vê reality como retorno

Quando Nana Batista viu um homem ser executado na porta da sua casa, decidiu que deveria fazer alguma coisa. A favela onde morava era mais do que aquilo. Compôs, então, "Paz no CPX", um samba que pede por justiça e tempos mais tranquilos. Esse (raro) talento de transformar realidade em poesia a trouxe até as portas da final do TOCA Revela.



Assista ao oitavo episódio aqui. E escolha quem vai para a final: Nana Batista ou Yori?

Compositora de longa data, Nana é moradora da comunidade Cidade Alta, no bairro do Cordovil, Rio de Janeiro. Para garantir a última vaga na final do TOCA Revela, ela apostou na canção "Mano Preto", escrita e gravada em 2019, outra faixa que busca inspiração em fatos reais para denunciar o racismo e a truculência policial. A música empolgou jurado e apresentadores.