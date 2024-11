Anitta é indicada ao Grammy pela 2ª vez com o álbum 'Funk Generation'

Ela já havia sido indicada ao prêmio de Artista revelação no Grammy 2023. Na ocasião, ela perdeu para a cantora de jazz Samara Joy. A indicação do "Funk Generation" marca a primeira vez em que um álbum de funk brasileiro concorre ao Grammy.

No dia 14 de novembro, Anitta participará do Grammy Latino. Ela está indicada na categoria "Gravação do Ano" com "Mil Vezes".

Mais brasileiros

Além de Anitta, mais três brasileiros estão indicados ao Grammy.

Melhor álbum de jazz vocal: Milton Nascimento e Esperanza Spalding, "Milton + Esperanza"

Melhor álbum de jazz latino: Hamilton de Holanda & Gonzalo Rubalcaba, "Collab" e Eliane Elias, "Time and Again"