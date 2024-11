'Periferia carrega bandeira artística do ES', diz Dudu MC ao lançar álbum

A produção desse disco aconteceu de forma muito natural. A forma que eu crio depende muito do que eu estou sentindo. E esse disco me trouxe a possibilidade de mostrar o quanto eu e as pessoas me enxergam como artista.

0:00 / 0:00 Siga o UOL no

Como tudo começou

Nascido e criado em Itararé, no Espírito Santo, Dudu é considerado uma verdadeira lenda do freestyleiro brasileiro. Começou a rimar nas praças de sua cidade quando ainda tinha 10 anos. Para ele, o fato da sua família ouvir todo tipo de gênero em casa e sua mãe incentivá-lo muito a leitura, o rapper já chamava atenção pelo seu vasto repertório criativo e uma inteligência aguçada.

O artista, que antes se sentia deslocado e era considerado uma criança tímida, se encontrou na cultura hip hop e seus elementos através do skate. No contexto das batalhas de rimas, Dudu se tornou um dos principais nomes de seu estado, junto com César MC e Noventa, que o rapper define como a velha nova geração da cena do hip hop no Espírito Santo.