Caio Jacob é indicado ao The Arthur Awards, o 'Oscar' da música ao vivo

Frequento a ILMC há alguns anos e sempre foi um local importante para a construção de relacionamentos sólidos no mercado. Ir ao evento em 2025 como indicado a promoter do ano no The Arthur Awards já é um prêmio. Jacob, por meio de comunicado enviado à imprensa

Sob a liderança de Jacob, a 30e já trouxe ao Brasil shows internacionais de artistas como Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Kendrick Lamar, The Killers e Mariah Carey.