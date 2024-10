É verdade! Christina Aguilera é do CarnaUOL 2025. E tem muito mais

Ana Castela

Ana Castela Imagem: AgNews

A Boiadeira vai animar o CarnaUOL com seu agronejo arrasta-quarteirão. Com apenas 20 anos, Ana Castela já se consagrou como um dos principais nomes da nova geração do sertanejo. Misturando funk, eletrônico e reggaeton, a artista foi a mais ouvida em 2023 e, este ano já ficou mais de 25 semanas consecutivas no topo da parada da Billboard Brasil, emplacou 9 músicas entre as cem mais tocadas e sua faixa "Nosso Quadro" teve o clipe mais assistido do ano no YouTube, com 350 milhões de visualizações.

Sean Paul