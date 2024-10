Sem confinamento e para todo o Brasil: TOCA procura novo talento musical

Atenção, artistas independentes de todo país! O TOCA está atrás de um novo talento brasileiro.

Você faz música e sonha em mostrar seu trabalho para todo o Brasil? Então não perca as inscrições para o TOCA Revela, o Reality, competição musical para revelar um novo talento.



Os apresentadores Larissa Luz e Arapê Malik explicam tudo sobre a dinâmica do primeiro reality musical criado para as redes sociais, sem confinamento -- você pode participar de qualquer lugar do Brasil, desde que seja músico independente e tenha músicas autorais.