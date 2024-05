Mão suada, choro e show do momento: na aba do fenômeno Ana Castela

A cena aconteceu em 8 de abril, no rancho de Ana Castela em Londrina (PR), e é reveladora: a artista de 20 anos ainda está se acostumando com o status que tem.

Imagem: Sergio Ranalli/UOL

Com apenas três anos de carreira, Ana já tem o show do momento no Brasil e disputa os cachês mais caros do alto escalão do sertanejo, com Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e Henrique e Juliano.

Foram 240 shows entre 2023 e maio deste ano. O valor por apresentação pulou de R$ 60 mil em 2022 para R$ 750 mil. E deve subir.

A boiadeira está há 25 semanas no topo da parada da Billboard Brasil. São 9 músicas entre as cem mais tocadas. A faixa "Nosso Quadro" teve o clipe mais assistido do ano no YouTube, com 350 milhões de visualizações.