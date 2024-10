Compositor mais tocado no Círio, Almirzinho Gabriel fala sobre inspiração

Um dos compositores mais tocados durante o Círio de Nazaré, Almirzinho Gabriel continua tecendo suas letras para reverenciar a rainha da Amazônia.

Nesta edição da tradicional festa, que encheu Belém do Pará de música e demonstrações de fé, ele falou sobre a inspiração da música "Nazaré (Zouk da Naza)".

"Eu morava perto da Basílica [de Nossa Senhora de Nazaré] e eu achava que eu tinha uma certa intimidade com a Nazaré. Sempre achei que parte da mágica e do milagre é acessível, não tem essa essa distância. A música tinha isso de tornar um pouquinho mais informal a relação com Nossa Senhora", explicou ao TOCA.