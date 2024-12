'Aberração', 'vergonha': Colunistas detonam Fifa por próximas sedes da Copa

A Fifa cometeu erros graves nas escolhas das próximas sedes da Copa do Mundo - Espanha, Marrocos e Portugal (com três jogos na América do Sul), em 2030; e Arábia Saudita, em 2034 -, opinaram Milly Lacombe e Renato Maurício Prado no UOL News, nesta quarta (11).

Milly Lacombe: 'Pessoas vão morrer'

É tudo uma aberração. [...] Tem que olhar para os direitos humanos também pensando na classe trabalhadora, as pessas que vão morrer, inevitavelmente, para construir cidades [na Arábia Saudita] para receber jogos de futebol. [...] [A Fifa] tirou a própria máscara, ninguém puxou.

Milly Lacombe

RMP: 'Sede em seis países é uma maluquice completa'