Murilo Huff, Gusttavo Lima, Nattan: Caldas Country 2024 anuncia atrações

Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Rayane & Rafaela, Jorge & Mateus e Murilo Huff são algumas das atrações da 17ª edição do Caldas Country Festival, que acontece nos dias 15 e 16 de novembro, em Caldas Novas (GO).

O que vai acontecer

O line-up será dividido entre os dois dias. No primeiro, o público poderá conferir shows de Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Guilherme & Santiago, Luiz Claudio & Giuliano, Nattan, Jiraya Uai e Tomate. Já no segundo, sobem ao palco Rayane & Rafaela, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson e Ralf, além de Mari Fernandez no trio com seu projeto "Mari Sem Fim".

Segundo Péricles Douglas, organizador do Caldas Country 2024, o festival vem com uma série de inovações. "Nós crescemos a estrutura em cerca de 20% em relação ao ano passado. Teremos um palco completamente tecnológico, que mescla inovação com o espírito caloroso do festival, incluindo painéis de LED com conteúdos exclusivos.