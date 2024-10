De ponta a ponta: Lambateria faz povo 'dançar colado' durante o Círio

O guitarrista e pesquisador musical Félix Robatto sabe bem que, durante o Círio de Nazaré, o paraense fica mais paraense do que nunca.

"Tem gente que não come maniçoba e nem toma tacacá o ano inteiro, mas no Cìrio come e toma", disse ao TOCA, durante o Círio neste fim de semana. "A gente pensou: por que não um dia pra gente prestigiar nossa música e nossa dança e mergulhar de cabeça, como se mergulha na culinária e na fé?"

Foi assim que surgiu o Festival Lambateria, que há oito anos agita Belém com a nata da música paraense - carregado de influências da música latina, amazônica e caribenha. "É carimbó, brega, merengue, guitarrada", ele explica. Durante o Círio, a festa é sensação entre paraenses e turistas.