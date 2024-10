Assinante UOL paga meia no Clássicos do Brasil, com grandes nomes da MPB

A segunda edição do Festival Clássicos do Brasil acontece nos dias 18, 19 e 20 de outubro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, e promete celebrar a MPB com os grandes nomes já anunciados. No line-up, há nomes como Nando Reis, Samuel Rosa, Titãs e Alcione.

