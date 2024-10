Heróis do grunge, Mudhoney volta ao Brasil para três shows

Responsável por revelar bandas como Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam e Alice in Chains, o Mudhoney esteve pela primeira vez no Brasil em 2001, abriu a turnê do Pearl Jam em 2005 e não se apresenta no país desde 2014.

SERVIÇO



São Paulo

Data: 21 de março de 2025 (sexta-feira)

Local: Cine Joia

Endereço: Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade, São Paulo - SP

Ingressos: Pista R$ 180,00 (meio entrada estudante), R$ 200,00 promocional - mediante doação de 1kg de alimento, 1º lote) e R$ 360,00 (inteira, 1º lote)

Camarote 280,00 (meio entrada estudante), R$ 300,00 promocional - mediante doação de 1kg de alimento, 1º lote) e R$ 560,00 (inteira, 1º lote)

Venda on-line: https://fastix.com.br/events/mudhoney

Rio de Janeiro

Data: 22 de março de 2025 (sábado)

Venda on-line: https://www.eventim.com.br/artist/circo-voador/mudhoney-no-circo-voador-3747504/

Belo Horizonte

Data: 23 de março de 2025 (domingo)

Venda on-line: https://www.sympla.com.br/produtor/quente