De volta a SP, Paul McCartney deve apresentar surpresas em seu repertório

O que esperar de Paul, então? Novidades no repertório.

Paul McCartney durante apresentação em São Paulo em 2023 Imagem: Marcos Hermes/Divulgação

Macca vem ao Brasil de novo para aproveitar uma turnê na América do Sul marcada para esta época. Na abertura, no Uruguai, no dia 1º de outubro, ele cantou 'Now and Then', última música dos Beatles, nunca antes apresentada ao vivo. Fez o mesmo na Argentina, no final de semana passado, e ainda colocou no setlist covers como 'Honey Hush' (de Big Joe Turner, também apresentada no Uruguai) e 'Miss Ann' (de Little Richard).

A banda de apoio é a mesma que o acompanha há anos: Paul 'Wix' Wickens (teclados), Brian Ray (baixo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) e Abe Laboriel Jr (bateria).

Paul McCartney

Quando: terça (15) e quarta (16), às 20h

Onde: Allianz Parque (rua Palestra Itália, 200, São Paulo, SP)

Quanto: a partir de R$ 225

Classificação: menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Ingressos à venda pelo site da Eventim.