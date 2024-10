Ludmilla, Jão, Xamã: tributo This Is Marília Mendonça agita fim de semana

Esta é apenas uma parte da newsletter Shows e Festivais. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por e-mail toda quarta-feira.

Destaque da semana

"Um festival para celebrar o legado de uma das maiores ícones musicais do país." Assim os organizadores anunciam This Is Marília Mendonça, evento que reúne Jão, Alok, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Luan Pereira, Marcos & Belutti, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Tierry neste sábado (5), em São Paulo, no Allianz Parque. Ainda é possível encontrar ingressos.

This is Marília Mendonça é o "maior show ao vivo que o Spotify já organizou mundialmente", segundo a plataforma, que idealizou o festival. O evento foi criado em colaboração com a família da cantora.