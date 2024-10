No Tomorrowland, Âme relembra da pista sem celulares: 'Cresci desse jeito'

"A cena mudou. Honestamente, não me importo se a pessoa está se tocando e se esforçando para que a apresentação seja visualmente legal ou para criar momentos para as redes sociais, se isso é o que ela deseja. Eu tenho um perfil no Instagram porque acho divertido, mas não ligo muito para aquilo."

Mas, ele aponta, as redes podem ser uma importante ferramenta de divulgação, principalmente para os artistas mais jovens. "Já estou nesse negócio faz tempo, as pessoas me conhecem, então não preciso fazer o meu nome crescer para as pessoas me conhecerem. Se você é jovem, está nadando ao lado de um monte de tubarões, e precisa se proteger, precisa ser visto. Não culpo ninguém pelo que fazem para tentar aparecer para o mundo."

O ponto principal nessa questão, para ele, é: "Se você é um jovem e bom DJ e conseguiu um horário num grande clube ou festival porque sabe mexer no Instagram, está tudo certo. Mas, se você conseguiu esse lugar e não é um bom DJ e conseguiu esse lugar apenas porque tem muitos seguidores no Instagram, então logo, logo estará fora do negócio".

Sobre a relação que mantém com Beyer, Wiedemann diz: "Sabe o Booka Shade (dupla alemã de dance music)? Há um tempo encontrei com eles e me disseram que estão juntos há 40 anos. Imagina, 40 anos? Eles tinham uma banda quando estudavam juntos. E ainda são amigos! No Âme também somos bem amigos, e acho que o segredo são dois: não entramos nessa pela grana ou pela fama; e o fato de não tocarmos juntos ao vivo", afirma.

"Nos encontramos no estúdio durante a semana, às vezes até passamos as férias juntos, mas não excursionamos juntos. Isso ajuda."

Há alguns anos, Wiedemann e Beyer até se apresentaram juntos, mas ele diz que repetir a ideia não está nos planos num futuro próximo.