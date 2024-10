Damiano diz que liderar Måneskin se tornou 'limitante': 'Não sou só isso'

Ele está trabalhando no projeto desde janeiro do ano passado, e sentiu que agora era o momento adequado para lançá-lo. "Quando eu comecei a fazer músicas, eu não planejava ser um artista solo nem estar em uma banda. Foi meio: 'Vamos ver o que acontece, vamos ver o que minha carreira vai trazer.' Então depois de quase dez anos com a banda, senti que esse era o momento certo."

O trabalho solo é "muito diferente do Måneskin" e bastante pessoal. "Posso fazer o que estou pensando quando estou sozinho. Não tenho que entrar em acordo com os outros, não preciso ter o sinal verde de todo mundo e posso fazer algo mais pessoal. Não seria justo fazer meu ponto de vista ser mais importante que o ponto de vista dos outros membros da banda. É simplesmente um ponto de vista diferente, que é totalmente meu e acho que é natural que seja diferente."

"Silverlines" é uma parceria com o produtor Labrinth. O britânico é conhecido pelo trabalho na trilha sonora de "Euphoria", pelo projeto LSD, com Sia e Diplo, além de produções para grandes artistas, como Beyoncé, Rihanna e The Weeknd.

É sempre lindo poder dividir o trabalho com outras pessoas, especialmente se são pessoas que você respeita muito. Foi como uma bênção que veio dos céus. Foi bem no início do processo do álbum, então foi como uma mensagem lá de cima de que eu estava fazendo a coisa certa. É lindo ver o quanto algumas pessoas podem ser talentosas e meticulosas, mas sem ter um ego enorme e inflado. Damiano David

A faixa estará dentro do álbum e, apesar de abrir musicalmente o projeto, representa o "fim" da jornada de Damiano. Essa é uma das primeiras músicas que escrevi para o álbum, mas ao mesmo tempo, se olharmos para o disco como uma jornada, é a última parada. Na verdade, é no que eu estava mirando. Então quando escrevi a música, tinha muito a ver com um sentimento de esperança que agora se manifestou."

Damiano diz que os fãs não precisam se preocupar com o fim da banda. Questionado sobre a reação dos fãs aos projetos solo, Damiano responde com um ar de frustração: "Não, os fãs não precisam se preocupar. Eles se preocupam demais, sempre se preocupam."