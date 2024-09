Hugo Henrique e Huff apresentam juntos o novo sucesso da internet

Lançada na sexta-feira (27), a música já acumula mais de 700 mil visualizações no YouTube e entrou para o top 100 do Spotify.

O público cantou a faixa recém-lançada junto com os músicos.

Entre as fãs, estava Gabi Moreira, que batizou o filho em homenagem a Hugo Henrique: ""Eu amo o Hugo Henrique, gosto de todas as músicas dele. A imagem do Hugo me traz a imagem do Cristiano Araújo, e isso me faz muito feliz", disse.

Hugo Henrique comemorou a apresentação nas redes sociais: "Obrigado por tudo sempre, meu irmão", escreveu, em uma foto com Huff.