The Mission promete resgatar melancolia dos anos 1980 em turnê pelo Brasil

Em um depoimento recente no site oficial da banda, Hussey explicou que a decisão de retornar ao continente foi influenciada por uma adoção de uma proposta de vida mais equilibrada, com intervalos maiores entre os shows, tornando a turnê menos desgastante. "As apresentações por aqui sempre foram sensacionais, mas o ritmo era exaustivo. Desta vez, conseguimos organizar algo mais leve, o que nos permitirá aproveitar mais", contou o vocalista.

Além de clássicos aguardados pelos fãs, como "Wasteland", "Severina" e "Deliverance", há rumores de que a banda pode apresentar material inédito, preparando terreno para o lançamento de um novo álbum em 2026, em celebração aos 40 anos de sua trajetória. Como um atrativo a mais, o The Mission contará com a companhia da influente banda americana Christian Death, pródiga no meio gótico/underground, que abrirá todas as noites da turnê.

A missão do Mission

O impacto da banda na subcultura gótica e underground brasileira, particularmente nos anos 1980 e 1990, é notório. Desde sua primeira visita em 1989, The Mission rapidamente se tornou um fenômeno local.

Com uma cena alternativa em plena ascensão e clubes noturnos que reverberavam sons sombrios e densos, o Brasil viu a banda se tornar um ícone para o público que buscava algo além do pop das rádios. O cenário gótico nacional, ainda em desenvolvimento, encontrou na música de Hussey e seus companheiros um canal de expressão, que solidificou a banda como uma das mais amadas dentro do movimento.

Curiosamente, Wayne Hussey também desenvolveu uma relação próxima com o Brasil ao longo dos anos. Em diversas entrevistas, o músico mencionou seu carinho pelo país, inclusive devido a um relacionamento com uma brasileira, o que aumentou ainda mais a sua ligação com o público daqui. Hussey também já declarou sua admiração pela cultura e pela música brasileira, algo que parece ter influenciado a regularidade com que o The Mission retorna para shows no país.