Cantando música de Ed Sheeran, Matteo Bocelli volta bem diferente ao Brasil

Do repertório do álbum, Bocelli leva ao palco uma faixa de pop perfeito, "For You", o grande momento do disco e do show. Mas haverá também músicas agitadas, como "Fasi" e "Luccica", e, principalmente, canções românticas: "I'm Here", "Piove (Solo L'Amore)", "Me or You" e "Beautiful Disaster" provocam reações apaixonadas e gritinhos do público.

Ele analisa a beleza física com tranquilidade. "Se a aparência ajuda na carreira? Obviamente que sim. Se você voltar no tempo, nos anos 1960, por exemplo, isso não era tão importante. Mas hoje, com os clipes e as mídias sociais, os artistas têm suas faces como marcas registradas. Você vê hoje muitos cantores atuando em filmes, muitos deles ligados a projetos de moda."

Definitivamente, a imagem é importante e parece que para mim é uma boa ajuda. Matteo Bocelli

Matteo Bocelli em cena do filme 'Era uma Vez um Gênio' (2022) Imagem: Divulgação MGM

Falando em cantores que se arriscam como atores, Bocelli participou de um filme de fantasia do diretor George Miller, o homem responsável pela franquia "Mad Max". Lançado em 2022, "Era uma Vez um Gênio" é uma espécie de "Aladin para adultos" e conta com Idris Elba e Tilda Swinton no elenco. Seu projeto seguinte nas telas é personificar o ídolo do tango Carlos Gardel numa cinebiografia.