Luísa Sonza diz que 'Chico' é sua melhor música: 'Pensava no Grammy'

Ela fala que escuta os haters e diz que eles "ensinaram muita coisa". "De verdade, eu tento sempre escutar. Eu escuto os haters, sabia? Eu acho que os haters me ensinaram muita coisa. Hoje em dia, com esse resultado, também é muito dessa conscientização, dessa evolução como pessoa, como artista".

Combustível no início da carreira, ela afirma que a raiva não move mais ela como antes. "[A raiva] já moveu muito mais. Hoje em dia eu tenho muita preguiça [...] Eu acho que eu troquei a minha força. No início da carreira, sim. No início da carreira, eu pensava: 'Vou provar para eles que eu sou boa'.

Sucesso em 2023, Sonza considera que "Chico" é sua melhor música. "Sou apaixonada por essa música. Para mim é a melhor música que eu já escrevi. E, em nenhum momento desse que eu fiz Chico, eu me arrependi. Eu pensava no Grammy quando eu fiz Chico. Eu busquei as referências, busquei as pessoas certas para fazer também, junto comigo. E é demais. Eu me sinto muito feliz cantando essa música. Eu falo: 'Escrevi essa. Na moral, é minha'. Não é que eu tô fazendo um cover de uma música muito boa".