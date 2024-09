Qual é o cachê atual de Luan Santana e dos sertanejos do Rock in Rio?

O cancelamento da participação de Luan Santana no show sertanejo do Rock in Rio gerou curiosidade sobre a agenda e o cachê do cantor. Ele tinha um show marcado no mesmo dia em São José (SC), e o atraso do festival não o permitiu esperar.

No palco, Chitãozinho e Xororó conversaram com duas convidadas, Simone Mendes e Ana Castela, para deixar claro: ambas também tinham shows na mesma noite.

A razão da pressa está nas cifras: os três cantores têm agendas disputadas e cachês que ficam entre R$ 650 mil e R$ 1 milhão atualmente.