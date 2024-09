O Dia Delas no Rock in Rio, nesta sexta-feira (20), teve muitos encontros de ícones da música com nomes da nova geração: Cyndi Lauper e Katy Perry, Ivete e IZA, Karol G ao lado de Sevdaliza, Yseult e Pabllo Vittar e Liniker e Ivete. Veja os momentos que vão ficar na memória do quinto dia do Rock in Rio em fotos.

Pelos ares

20.set.2024 - Katy Perry se apresenta no Palco Mundo na quinta noite de Rock in Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Images