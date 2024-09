'Não cantamos em inglês': Black Pantera se entendeu afrolatino no Chile

Black Pantera contou ao No Tom, programa apresentado pelo locutor e jornalista Zé Luiz e a cantora e compositora Bebé Salvego, sobre a descoberta da identidade da banda e crescimento nos últimos anos.

Em 2016, o trio mineiro fez seu primeiro show fora do Brasil e não parou mais, já somando passagens por Europa e Estados Unidos.

Mas foi em um show no Chile que o grupo sentiu o poder de seu trabalho e percebeu como o Brasil não costuma olhar para a América do Sul. "Foi mágico", diz o integrante Chaene. "A questão do 'afrolatino' veio desse show. Tínhamos acabado de lançar um EP em inglês e, chegando lá, vimos todas as bandas cantando em espanhol. Os caras falam a língua nativa e nós vamos cantar em inglês? (...) Sentimos um poder ali".