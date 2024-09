Atração portuguesa do RiR, Carminho conheceu música BR por novelas da Globo

Show da portuguesa Carminho na sexta (20), o Dia Delas no Rock in Rio 2024 Imagem: Wes Allen

Apesar de mais artistas brasileiros cruzarem o oceano para se apresentarem nos palcos portugueses que o contrário, ela entende que o brasileiro também está interessado na música além-mar. "Há muita vontade do público brasileiro em ouvir fado ou ouvir as colaborações que faço [com artistas brasileiros]".

Há entrega, dedicação e fidelidade do público com a música e também com as decisões do artista. Eles acompanham os discos. O brasileiro é muito fiel, se entrega e se dedica. Não poderia desejar mais nada.

Carminho

Para ela, estar no Rock in Rio é a prova de que há uma conexão entre a música do Brasil e a de Portugal. "Existe a consciência de que a música faz parte de uma inspiração mútua entre a música portuguesa e a música brasileira? Sinto-me muito grata por representar essa ponte de alguma forma e, ainda mais orgulhosa, por fazer parte de um dia só de mulheres."

Ela levou ao Rock in Rio o show de seu álbum mais recente, "Portuguesa" (2023), que também será apresentado em São Paulo, neste sábado (21), em Fortaleza e Florianópolis, nos dias 22 e 25, respectivamente. "Venho para cá desde 2012. Tenho memórias incríveis dessa jornada pelo Brasil. Lembro-me de ir ao Festival de Garanhuns, de ter feito o Marco Zero, em Recife, com Naná Vasconcelos e Milton Nascimento. Uma honra"

Turnê "Portuguesa" no Brasil