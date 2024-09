Akon anuncia música com Ludmilla e o que espera de show no Rock in Rio

A voz por trás de "Smack That" recorda sua participação no Domingão com Faustão em 2010, em que cantou uma versão censurada de "I wanna love you": "Eu acho que lembro, foi o show que estava cantando 'I wanna love you' e a galera estava cantando 'I wanna f*** you'".

Akon conta que agora seu objetivo é fazer uma colaboração com Kendrick Lamar e que seu hit favorito é uma parceria com Michael Jackson, em "Hold my hand", "música que provavelmente teve o maior impacto na vida". "Michael é uma figura icônica, ele teve um efeito enorme em mim. E eu consegui trabalhar com ele antes de ele falecer, então significou muito."

Akon, 51, se prepara para um show no último dia de Rock in Rio, como uma das atrações principais do Palco Mundo.

O que aconteceu

Em uma entrevista para o Tracklist, o compositor revelou que no próximo mês lançará uma parceria musical com Ludmilla. "Eu e a Ludmilla vamos lançar uma música incrível no próximo mês. Fiquem atentos", contou sem dar mais detalhes.

Na conversa, Akon diz que está ansioso para ouvir o público brasileiro entoar no festival "Don't Matter", seu hit estrondoso no anos 2000. "Eu acho que os momentos nostálgicos da música antiga estão definitivamente voltando porque há uma onda totalmente diferente de música nova surgindo, e obviamente há uma nova geração que precisa ser apresentada à música que inspirou o que está acontecendo hoje", reflete.