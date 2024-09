Fora do line-up, Pabllo Vittar é chamada por Karol G pra bombar Palco Mundo

Pabllo Vittar ao lado de Sevdaliza e Yseult Imagem: Reprodução

É a segunda vez que a cantora colombiana, uma das maiores representantes do reggaeton atualmente, convida Pabllo para se apresentar com ela. Em maio, as duas dividiram o palco em um show de Karol G em São Paulo.

Fora do line-up oficial do festival, Pabllo será mais uma vez convidada por uma atração internacional. Em 2017, ela se apresentou com Fergie em um show que repercutiu bastante. Já em 2022, Rita Ora foi sua anfitriã no palco.