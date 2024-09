De Ponta a Ponta: por dentro do BR-135, o maior festival do Maranhão

No último final de semana, o Festival BR-135 chegou a sua 12a edição, espalhando música e arte em São Luís, no Maranhão.

O TOCA esteve na capital, considerada o berço do reggae, para acompanhar (e te apresentar) este que é um dos principais eventos de música ao vivo do Nordeste — e o maior festival do Estado.

Entre artistas locais, da cena independente, o festival recebeu este ano os shows de Mombojó, Juliana Linhares e Cátia de França, que apresentou o novo disco, "No Rastro de Catarina", recém-indicado ao Grammy Latino.