Enlouqueceram? Novo álbum de Chitãozinho e Xororó tem até música em japonês

Cantar em japonês, que história é essa? Lembram quando uma versão do mega hit "Evidências" viralizou sendo cantada na língua nipônica pela banda Begin? Eles tocaram juntos em um evento da cultura japonesa em São Paulo ainda em 2015 e mostraram a versão no programa Altas Horas, da TV Globo. Mas, agora, foi a vez de Chitãozinho e Xororó contatar a banda para gravar algo da cultura deles. E é aí que surgiu a versão de uma música que acabou intitulada como "Nada Sou" —e, mais do que isso, não conto.

A última parceria de "José e Durval" já não é mais segredo: a música "Camadas", da banda emo do Rio Grande do Sul Fresno, encerra o álbum que tem, ao todo, 15 faixas, sendo 13 inéditas. Assim como a duração do disco não atende ao atual apelo das redes sociais e plataformas de streaming, ávidas pela velocidade dos hits que podem se encaixar em formatos de posts.

A parceria também foge às convenções do esperado pelo público da música sertaneja, que cada vez mais flerta com o pop, o funk e o eletrônico. Mas a dupla se diz satisfeita e muito feliz com o convite de Lucas, vocalista da Fresno, e acha que ele tinha razão ao dizer que a composição tinha muito a ver com eles. A versão que já está disponível nas plataformas é a do single lançado por Fresno.

Outra curiosidade sobre o nome do disco é que ele pega o embalo do sucesso junto ao público da série "As Aventuras de José e Durval", produzida pelo Globoplay e que estreia em breve na TV aberta. Das poucas músicas não inéditas que a dupla regravou está "Nossas Divergências", que saiu originalmente em 1987, no álbum "Meu Disfarce".

Assim, o disco mescla um repertório de inéditas e regravações, mas com todas as faixas vestidas com roupas novas. Sua estreia, na sexta-feira (20), será acompanhado de vídeo gravado no heliponto de um edifício à beira da marginal Tietê, em São Paulo, que começa junto ao pôr do sol na cidade e segue ao longo da noite. Ao menos quando gravaram, no começo de agosto, a fumaça das queimadas ainda não tomava o céu da capital do estado.

O lançamento do disco acontece um dia antes da apresentação de Chitãozinho e Xororó no Rock in Rio, acompanhados da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, tendo como convidados especiais Luan Santana, Ana Castela e Júnior Lima. A música nova que estará no repertório é a romântica "A Gente Grita", mas, claro, não faltarão hits, como "Evidências" e "Fio de Cabelo". "A gente vai fazer um show para o povo do Rock in Rio cantar como cantou lá em Barretos", garante Chitãozinho.