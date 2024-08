Chitãozinho & Xororó serão homenageados no Prêmio da Música Brasileira 2025

Zé Maurício Machline, fundador do PMB, diz que este será um tributo merecido a "dois gigantes" da música brasileira. "Eles não só ajudaram a popularizar o sertanejo, como também abriram portas para que outros artistas do gênero pudessem brilhar. Celebrar a trajetória deles é celebrar a própria história da música sertaneja e sua importância cultural para o Brasil. Estamos honrados em prestar essa homenagem a dois artistas que representam tanto a essência quanto a inovação da nossa música," disse.

Chitãozinho & Xororó têm história de sucesso

Dupla tem mais de 50 anos de carreira e ultrapassa a marca de 40 milhões de discos vendidos. Chitãozinho & Xororó já lançaram mais de 39 álbuns e onze DVDs, colecionam seis prêmios Grammy e centenas de discos de ouro, platina e diamante.

Os irmãos começaram a carreira em 1970 com o disco "Galopeira", mas o sucesso nacional veio oito anos depois, com o hit "60 Dias Apaixonados". O álbum lhes rendeu o primeiro disco de ouro. Em 1982, o reconhecimento do grande público se consolidou com a música "Fio de Cabelo", que vendeu mais de 1,5 milhão de cópias e se tornou um dos maiores sucessos da música sertaneja. Ao longo dos anos, Chitãozinho & Xororó gravaram uma série de clássicos que marcaram gerações, como "Se Deus Me Ouvisse", "Fogão de Lenha", "No Rancho Fundo", "Brincar de Ser Feliz", "Página de Amigos", "Alô" e "Evidências", um dos maiores hits da história recente da música brasileira, composto por José Augusto e Paulo Sérgio Valle.