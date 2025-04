Stray Kids faz maior show de K-pop já visto no Brasil neste fim de semana

FIQUE ATENTO!

Imagem: Bruno Soares/Divulgação

Cidades do litoral de SP têm shows gratuitos

Santos e Cubatão, no litoral de São Paulo, armaram shows gratuitos de aniversário neste fim de semana. Thiaguinho (foto) é atração em Santos. Ele sobe a um palco na praia do Gonzaga, no domingo. Já em Cubatão a programação é extensa e começa antes, no sábado, com CPM 22. Depois se apresentam no Kartódromo Municipal, local que abriga todos os shows, Marcelo Falcão (domingo) e Ferrugem (segunda), entre outros.

Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Eventos levam estrelas ao Paraná

Também o interior do Paraná tem eventos cheios de astros da música brasileira. Na sexta, as duplas Zé Neto & Cristiano e Diego & Arnaldo abrem a programação de shows da Expo Londrina. Luan Santana, Daniel e Luiz Cláudio & Giuliano cantam no sábado; e Gustavo Mioto e Mari Fernandez, no domingo. O evento acontece no Parque Governador Ney Braga. Em Pinhais, Luan Pereira, na sexta, e Raça Negra, no sábado, são os destaques do Pinhais 33 Anos, na Expotrade.

Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Nando Reis canta em parque de Porto Alegre

Outro grande show do fim de semana é o que Nando Reis faz no domingo, em Porto Alegre. Em programação que, além dele, tem Adriana Calcanhotto e a Orquestra Theatro São Pedro, Nando canta às 17h no Parque Harmonia, mesmo local que recebeu a edição portoalegrense do Festival Turá. A entrada é gratuita. Já com ingressos pagos, a capital do Rio Grande do Sul tem shows de Nenhum de Nós no Araújo Vianna, e Boogarins, no Opinião, ambos no sábado.