No dia do rock, Palco Favela esquece roqueiros vindos da periferia

No dia em que o rock chega com força no Rock in Rio, reunindo Deep Purple e Avenged Sevenfold, o palco Favela fez uma escolha imprevisível em se dedicar ao funk.

Enquanto o palco Supernova apresentou o frescor que ainda pulsa no gênero, com bandas como The Monic e Black Pantera, o palco vizinho escolheu colocar dois nomes potentes do funk, MC Hariel e Poze do Rodo.

Como se apenas o funk pudesse se encaixar num palco dedicado a artistas vindos da periferia.