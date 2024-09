Com Pitty na reta final, Planet Hemp passa pelo Rock in Rio feito um trator

"Eu quero ver as rodas! É show de rock ou não é, essa porra?" Assim Marcelo D2 convocou a massa a pogar já no início do show do Planet Hemp, que teve Pitty como convidada, no Palco Sunset. Talvez nem precisasse. Energética em sua fusão afiadíssima de hardcore, rap e funk 70 (tudo no mais refinado sotaque carioca), a banda atropela como um trator o que vê pela frente por onde passa. Não foi diferente na Cidade do Rock no domingo (15). Desta vez, tiveram o reforço de Pitty, que funcionou bem, mas chegou apenas na reta final do show — pela recepção da plateia, podia ter sido mais. Ressalva à parte, a banda fez o que o rock fez ao longo da história em seus melhores momentos: política na essência do termo. No caso deles, com contundência e ginga — estilo 021.

FUMAÇA

"Boa viagem. É permitido fumar a bordo." A fala ouvida logo no início do show era reafirmada a todo tempo. O cenário que reproduzia estufas gigantes de maconha. Os baseados gigantes infláveis que passavam por cima da multidão, de mão em mão. O telão em que apareciam variações mil sobre o tema. O verde dominante na luz. E, detalhe mais curioso e divertido, os tradutores de libras, para acompanhar as letras, fazendo incansavelmente o sinal de indicador e polegar apertados junto à boca, como segurando um beck invisível.

MAIS FUMAÇA

Por mais de uma vez BNegão se referiu "aos filhos da puta que estão mandando botar fogo no Brasil". E fez questão de observar que não se referia a quem está botando fogo, os trabalhadores rurais que estão cumprindo ordens. "Tô falando de quem tá mandando botar fogo. Os caras estão fodendo o Brasil e ainda falam que são patriotas."