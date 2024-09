Mais diverso ou falta rock? O que a 'velha guarda' acha do Rock in Rio hoje

Virou um evento, não é só rock, tem todos os estilos musicais. Viemos em quase todas as edições. Igual ao primeiro, não vai ter, mas é bom ter bandas novas. A gente ouve no YouTube antes de vir e já chega conhecendo. Só falta darem um show inteiro para a Pitty. Todo mundo cantou com ela na participação. Ela é muito boa, merece ser artista principal, com um show próprio. Luis Claudio Azevedo

O artesão Ricardo Kamel, 64, tem autoridade no assunto: ele esteve em todas as edições do Rock in Rio no Brasil. Acompanhado pela sobrinha Juliana, 34, e o marido dela, Rodolfo, 37, acredita que o festival se tornou mais popular.

Ricardo Kamel foi a todos as edições do Rock in Rio Imagem: Filipe Pavão/UOL

Estava naquele lamaçal, mas era perfeito. Lama era o menor problema. Vim em todas as edições... Normalmente era mais rock and roll. No Rock in Rio foram nove dias para mim. Só não fui a um. Lembro que o único show que perdi foi o do Zé Ramalho. Ricardo Kamel

Apesar de notar a redução do espaço para o rock no festival, ele não vê isso de forma negativa. Pelo contrário, aponta a evolução do festival "com o tempo". "O nome Rock in Rio é como se fosse Música in Rio. Cada banda agrada a alguém. É tão boa essa democracia. Não tem que ser só rock."

"No show dos Paralamas, o Hebert mandou essa: 'Galera que veio no Rock in Rio 1, levanta a mão'. Levantou eu e mais meia dúzia de pessoas. Hoje temos a geração dos filhos e netos."