Wanessa diz ter sido 'crucificada' por misturar gêneros: 'Bateram pesado'

Com quase 24 anos de carreira — e de olho em uma turnê para comemorar os 25 —, a cantora diz que só se arriscou pouco no samba, por não considerar sua voz adequada ao ritmo, mas que tem vontade de trazer "mais rock" para seu trabalho. "Nunca me limitei a uma coisa. Só não me sinto confortável de fazer trabalhos onde eu não tenha voz", diz.

Cantora diz ter mais facilidade para compor melodias do que letras: '20 em 1 hora'

Na entrevista, Wanessa se define mais como "melodista" do que "letrista" na hora de criar novas músicas.

Segundo a cantora, ela precisa "viver histórias" para conseguir compor letras de qualidade. "Momentos difíceis são maravilhosos para compor", diz. "Passei por um momento da minha vida pessoal, com um monte de coisa, que foi um momento muito rico para compor. Tenho uma relação com a composição de desabafo, de sentir".

Por outro lado, ela diz ter uma grande facilidade para criar melodias — e até pensa em trazer mais composições de piano para seus shows. "O piano é meu momento vulnerável e íntimo", entrega. "É onde sento sozinha e componho; um ritual".