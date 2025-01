Tribunal multa pela 1ª vez UE por violar sua própria lei de proteção de dados

BRUXELAS (Reuters) - Pela primeira vez o Tribunal Geral da União Europeia decidiu na quarta-feira que a Comissão Europeia deve pagar indenização a um cidadão alemão por não cumprir seus próprios regulamentos de proteção de dados.

O tribunal determinou que a Comissão transferiu os dados pessoais do cidadão para os Estados Unidos sem as devidas salvaguardas e ordenou que ela pagasse a ele 400 euros (US$ 412) em danos.

O indivíduo usou a opção "Entrar com o Facebook" na página de login da UE para se registrar para uma conferência. O tribunal, que ouve ações movidas contra instituições da UE, concluiu que essa transferência do endereço IP do usuário para a Meta Platforms nos EUA violou as regras de proteção de dados da UE.