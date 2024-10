Nvidia deve destronar Apple como empresa mais valiosa do mundo

(Reuters) - As ações da Nvidia se aproximaram de nível recorde nesta segunda-feira, colocando a fabricante de chips de inteligência artificial à beira de destronar a Apple como a empresa mais valiosa do mundo.

Com os investidores apostando em uma forte demanda pelos processadores Blackwell AI, as ações da Nvidia exibiam alta de 2,8% nesta tarde, para 138,57 dólares, pouco abaixo do recorde intradiário de 140,76 dólares cravado em 20 de junho.

Em junho, a Nvidia se tornou brevemente a empresa mais valiosa do mundo. Mas a companhia foi ultrapassada pela Microsoft e os valores de mercado do trio de tecnologia têm estado lado a lado há vários meses.