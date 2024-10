EUA consideram desmembramento do Google em caso histórico

O Departamento de Justiça dos EUA deve apresentar uma proposta mais detalhada ao tribunal até 20 de novembro. O Google terá a chance de propor suas próprias soluções até 20 de dezembro.

A decisão do juiz distrital dos EUA, Amit Mehta, em Washington, foi uma grande vitória para as autoridades antitruste, que apresentaram um conjunto ambicioso de processos contra as grandes empresas de tecnologia nos últimos quatro anos.

Os EUA também processaram Meta, Amazon.com e Apple, alegando que elas mantêm monopólios ilegais.

Algumas das ideias contidas nas propostas do Departamento de Justiça para desmembrar o Google já haviam recebido apoio de concorrentes menores da empresa, como o site de avaliações Yelp e a empresa rival de mecanismos de busca DuckDuckGo.

O Yelp, que processou o Google por causa das buscas em agosto, diz que o desmembramento do navegador Chrome e dos serviços de IA do Google deveriam ser discutidos. O Yelp também quer que o Google seja proibido de dar preferência às páginas de empresas locais do Google nos resultados de pesquisa.

Na Europa, é improvável que o Google enfrente uma ordem de separação da chefe antitruste da UE, Margrethe Vestager, antes que ela deixe o cargo no próximo mês, devido à complexidade do caso, embora haja pressão para acelerar o processo, disseram à Reuters fontes com conhecimento direto do assunto.