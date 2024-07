Meta lança assistente de IA na América Latina, mas deixa Brasil de fora

A decisão ocorreu após a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil suspender no início do mês a vigência da nova política de privacidade da Meta envolvendo o uso de dados pessoais para treinar sistemas de IA generativa.

O órgão citou "risco iminente de dano grave e irreparável ou de difícil reparação aos direitos fundamentais dos titulares afetados".

A dona do WhatsApp e do Instagram, atendendo a ordem do órgão de proteção de dados, suspendeu funções de IA generativa no Brasil, enquanto trata a questão com a ANPD a fim de "endereçar suas perguntas sobre IA generativa".

O anúncio do assistente de IA da Meta ocorreu junto ao lançamento global do novo modelo de linguagem da empresa, chamado de Llama 3.

O modelo, segundo a empresa, é capaz de "conversar" em oito idiomas, escrever códigos de computador de maior qualidade e resolver problemas matemáticos mais complexos do que as versões anteriores, segundo a Meta.

Os 405 bilhões de parâmetros, ou variáveis ​​que o algoritmo leva em consideração para gerar respostas às consultas dos usuários, superam a versão anterior lançada no ano passado, embora ainda sejam menores do que os principais modelos oferecidos pelos concorrentes.