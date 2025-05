Chatbot Grok, da xAI, é atualizado após comentários sobre "genocídio branco"

A xAI informou que, no início da quarta-feira, uma modificação não autorizada foi feita no software de respostas do Grok, contornando o processo normal de revisão.

"Essa alteração, que orientava o Grok a fornecer uma resposta específica sobre um tema político, violou as políticas internas e os valores fundamentais da xAI", disse a empresa.

Na quarta-feira, alguns usuários do X notaram que o Grok mencionava o tema de "genocídio branco" na África do Sul em conversas não relacionadas ao assunto -- e compartilharam capturas de tela das interações.

Críticos da política de expropriação de terras na África do Sul, incluindo Musk, que nasceu no país, a consideram racista contra brancos. O governo sul-africano diz que não há evidências de perseguição e que alegações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de outros sobre "genocídio" são infundadas.

Em resposta ao incidente desta semana, a xAI afirmou que publicará abertamente os prompts do sistema do Grok no GitHub, onde o público poderá visualizar e dar feedback sobre cada alteração feita nos prompts do chatbot.

(Reportagem de Zaheer Kachwala em Bengaluru)