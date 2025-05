Novo app e chatbot como amigo: Meta quer turbinar redes sociais com IA

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: WhatsApp lendo suas mensagens?; R$ 2 trilhões para data centers; IA contra marasmo das redes; ChatGPT puxa-saco)

Por um lado, há um sentimento de desânimo com as redes sociais e reclamações do excessivo conteúdo publicitário. Por outro, há uma euforia com produções feitas por inteligência artificial inundando as plataformas e inaugurando trends que arrastam multidões.

No meio disso tudo, está a Meta. Dona de Facebook, Instagram e Threads, a empresa de Mark Zuckerberg já percebeu que a IA pode dar novo gás às redes sociais. Tanto é que ela lançou o aplicativo único do Meta AI, que combina um gerador de conteúdo com ferramentas sociais.