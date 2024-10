Agora vai dar para organizar grupos e conversas no WhatsApp em lista; veja

O WhatsApp lançou hoje (31) as "listas personalizadas", nova função que permite ao usuário organizar melhor suas conversas.

O que aconteceu

Usuários poderão organizar suas conversas em grupos. Com a nova adição, será possível filtrar as conversas por critérios personalizados, escolhidos pelos próprios usuários. "Seja para a família, o trabalho ou a comunidade local, as listas ajudam a se concentrar nas conversas mais importantes quando você precisa delas", descreve o blog do WhatsApp.