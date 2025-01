Por que polo norte magnético da Terra está se movendo e como isso te afeta

[O polo norte magnético] É uma grande, caótica e turbulenta bola de ferro fundido girando no meio da Terra que gera a magnitude. Dr. William Brown, geofísico da BGS, ao portal do jornal britânico The Independent

O modelo elaborado pelos especialistas da BGS e do NOAA auxilia na orientação de diversas ferramentas. O aplicativo de bússola no smartphone, por exemplo, utiliza este padrão para funcionamento. Sistemas GPS em geral e até mesmo o uso militar para orientação geográfica em submarinos no Ártico também são regidos por estas medições. Para preservar a precisão das medições GPS, a cada cinco anos os cientistas reveem o modelo, redefinindo a posição oficial do polo norte magnético e introduzindo novas previsões para os próximos cinco anos.

Eventuais novos padrões do polo norte magnético exigem atualizações de grandes indústrias. Companhias aéreas e organizações como a OTAN (sigla para Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança política e militar internacional) devem atualizar seus softwares de navegação a partir das conclusões dos especialistas. Segundo o Dr. Brown, o modelo magnético mundial está incorporado em "praticamente qualquer peça de tecnologia", desde smartphones até carros e jatos militares. Para o uso casual, como o de bússolas no celular, não é necessário atualizar ou mudar equipamentos.

Novo resultado mostra desaceleração inédita

O resultado divulgado recentemente pela BGS é fruto da parceria com os norte-americanos do NOAA. Os cientistas envolvidos são responsáveis pelo acompanhamento e a divulgação periódica em relação à posição do polo norte magnético.

Segundo os especialistas, o polo norte magnético apresentou uma desaceleração inédita nos últimos anos. De 1600 a 1990, estima-se que o polo tenha percorrido, anualmente, entre 10 e 15 quilômetros. De acordo com o Dr. Brown, no início dos anos 2000, o polo acelerou para cerca de 55 quilômetros percorridos por ano. Porém, as medições indicam que, nos cinco últimos anos, a movimentação foi de apenas 25 quilômetros anuais.