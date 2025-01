ETs existem? O que os cientistas acham de verdade sobre isso

Apenas 12% escolheram essa opção. Na verdade, há muitas evidências "indiretas" ou "teóricas" da existência de vida extraterrestre. Por exemplo, sabemos agora que ambientes habitáveis para a vida como conhecemos são muito comuns no Universo.

Temos vários desses ambientes em nosso próprio Sistema Solar, incluindo os oceanos subsuperficiais das luas Europa e Encélado e, possivelmente, também o ambiente a alguns quilômetros abaixo da superfície de Marte. Também parece relevante que Marte costumava ser altamente habitável, com lagos e rios de água líquida em sua superfície e uma atmosfera substancial.

É razoável generalizar a partir daqui para um número verdadeiramente gigantesco de ambientes habitáveis em toda a galáxia e no Universo mais amplo. Também sabemos (já que estamos aqui) que a vida pode começar a partir da "não vida" —afinal, isso aconteceu na Terra. Embora a origem das primeiras formas simples de vida seja pouco compreendida, não há nenhuma razão convincente para pensar que ela exija condições astronomicamente raras. E mesmo que isso aconteça, a probabilidade de a vida ter começado (abiogênese) é claramente diferente de zero.

Isso pode nos ajudar a ver a concordância de 86,6% quanto à possibilidade de existência de vida extraterrestre sob uma nova perspectiva. Talvez não seja, de fato, um consenso surpreendentemente forte. Talvez seja um consenso surpreendentemente fraco. Considere os números: existem mais de 100 bilhões de galáxias. E sabemos que os ambientes habitáveis estão em toda parte.

Digamos que existam 100 bilhões de bilhões de mundos habitáveis (planetas ou luas) no Universo. Suponhamos que sejamos tão pessimistas que pensemos que as chances de a vida começar em qualquer mundo habitável é de uma em um bilhão de bilhões. Nesse caso, ainda assim responderíamos "concordo" à afirmação de que é provável que exista vida alienígena no Universo.

Assim, otimistas e pessimistas deveriam ter respondido "concordo" ou "concordo totalmente" à nossa pesquisa, sendo que apenas os pessimistas mais radicais sobre a origem da vida discordariam.