'Genética impecável': vaca brasileira que vale R$ 21 milhões é clonada

Os animais mais valiosos, dentre outros aspectos, pelo seu maior valor genético, são demandados a produzirem um maior número de filhos e de uma forma mais rápida. Portanto, a clonagem contribui com isso.

Maurício Machaim Franco, pesquisador da Embrapa e médico veterinário

Viatina perdeu posto de mais cara no ano passado. O atual posto de vaca mais valorizada do mundo é de outra nelore, a Carina FIV do Kado, avaliada em R$ 24 milhões. Viatina tem seis anos, enquanto Carina tem três —o que pode gerar ainda maiores valores no futuro.

Como é o processo de clonagem

Não há junção de óvulo e espermatozoide. Para obter o material genético completo do animal que vai ser clonado é feita uma biópsia da pele para obter as células. Depois, um óvulo tem seu material genético retirado e substituído pelo que foi coletado.

Pequenos choques simulam a fecundação. "Utiliza-se de produtos químicos ou pequenos choques elétricos nesse material (óvulo e célula) para simular o processo de fecundação. Assim se forma um embrião", explica o pesquisador da Embrapa. Todo o procedimento leva em torno de dez dias, se as células já estiverem em laboratório.

Etapa mais crítica é na fusão do óvulo e célula. Isso acontece porque, naturalmente, o óvulo reconhece o DNA de um espermatozoide. Na clonagem, ele recebe a célula com o material genético já completo do pai e da mãe. "Mesmo assim, o embrião pode se desenvolver normalmente até os sete dias de vida", completa Franco.